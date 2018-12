Mantelbardhët në grevë, të pakënaqur me pagat

Përveç emergjencës, asnjë repart tjetër nuk do të punojë në QKUK, raporton KTV.

Presidenti i Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, Dr. Blerim Syla, u shpreh se kjo nismë është shtyrë për shkak të pacientëve .

Pacientët kanë kërkuar që kjo grevë të mos ketë ndikim në shërbimin ndaj tyre.

“Kjo do të jetë vetëm grevë paralajmëruese”, është thënë nga Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, dhe në rast se nuk do të përmbushen kërkesat e tyre, atëherë ata do të marrin hapa të tjerë.