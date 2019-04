Man Utd dhe Chelsea ndajnë pikët

Ka përfunduar derbi i Premierligës në mes të Manchester United dhe Chelseas.

Manchester United dhe Chelsea janë ndarë në paqe, në përballjen e tyre në kuadër të javës së 36-të në Premierligës.

‘Djajtë e Kuq’ dhe Blutë e Londrës kanë marrë nga një pikë, pasi ndeshja përfundoi, 1:1, raporton lajmi.net.

Manchester United kaloi fillimisht në epërsi, pasi Juan Mata shënoi në minutën e 11′-të.Por, Chelsea u rikthye në lojë qysh në pjesën e parë, duke e barazuar rezultatin me anë të Marcos Alonsos (43′).Pas xhiros së 36-të, Chelsea gjendet në vendin e katërt me 68 pikë, ndërsa Manchester United në të gjashtin me 65 sosh.