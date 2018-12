Manchester City e ka mposhtur Hoffenheimin në xhiron e fundit të Ligës së Kampionëve.

Manchester City e ka mposhtur Hoffenheimin me rezultat 2 me 1, për të kaluar në 1/16 e finales së Ligës së Kampionëve.Skuadra angleze arriti ta mbyll grupin si lidere me 13 pikë, e ndjekur nga pas prej, Lyonit, me tetë, raporton “lajmi.net”.

Shakhtar Donetsk do të luajë në Evropa Ligë, ndërsa Hoffenheim është eliminuar nga gara.