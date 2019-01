Man City fitore pa probleme ndaj Huddersfieldit

Manchester City ka arritur t’i marrë shumë lehtë tri pikë të reja. Manchester City e ka mposhtur Huddersfieldin me rezultat, 0:3. Golin e parë për ‘Qytetarët’ e shënoi Danilo në minutën e 18’-të, e që me këtë rezultat u mbyll pjesa e parë, raporton lajmi.net. Manchester City arriti t’i shënonte edhe dy gola të tjerë në pjesën e dytë me anë të Raheem Sterling (54’) dhe Leroy Sane (56’). Në këtë përballje, Florent Hadergjonaj ishte në stol, por që nuk u aktivizua fare në këtë humbje nga kampionët aktual të Premierligës. Pas kësaj xhiroje, Manchester City është në vendin e dytë me 56, katër më pak se Liverpool që është në vendin e parë.