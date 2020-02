Makinat hibride emitojnë tre herë më shumë CO2 sesa tregojnë shifrat zyrtare

Makinat hibride me prizë mund të lëshojnë deri tre herë më shumë dyoksid karboni sesa reklamohen pasi testet e botës reale tregojnë se disa janë më ndotës sesa automjetet më të lehta të benzinës.

Makinat hibride përdorin një motor elektrik të mbështetur në bateri për të mbështetur motorin e tyre me djegie të brendshme dhe shpesh kërkohet si një ‘zgjedhje e gjelbër’.

Sidoqoftë, një seri studimesh kanë zbuluar se nivelet e konsumit të karburantit të automjeteve hibride janë shumë më të mëdha në botën reale sesa në kushtet e testimit, transmeton KosovaPress.

Arsyeja për këtë është se hibridet – të cilat përmbajnë një motor elektrik shtesë dhe bateri – priren të jenë më të rënda se homologët e tyre të benzinës.

Për më tepër, shumë pronarë hibridë elektrikë janë duke lënë pas dore të ngarkojnë automjetet e tyre, duke i drejtuar ato vetëm me benzinë dhe duke humbur përfitimet e sistemit të dyfishtë.

Zbulimet vijnë pas njoftimit të Qeverisë britanike të enjten se shitjet e makinave benzinë, naftë dhe hibrid do të ndalohen nga viti 2035.

Masa – e destinuar për të zvogëluar ndotjen e ajrit dhe emetimet e dyoksidit të karbonit – përparon afatin kohor për heqjen e makinave të drejtuara nga karburantet fosile për pesë vjet.

“Kur ngarkohen siç duhet, automjetet hibride elektrike lejojnë shoferët të kryejnë pjesën më të madhe të udhëtimeve në modalitetin elektrik,” tha Ewa Kmietowicz, drejtuese e Ekipit të Transportit në Komisionin për Ndryshimin e Klimës.

Megjithatë, ekziston shqetësimi se hibridet elektrike nuk janë duke u përdorur siç synohet, duke arritur më pak se një të tretën e miljeve në modalitetin elektrik, dhe rrezikojnë emetime më të larta.

“Deri në fund të vitit, shumica e modeleve të reja të automjetit plotësisht elektrik do të jenë në gjendje të mbulojnë 150 milje me një ngarkesë të vetme, dhe nevoja për hibride plug-in në mënyrë të pashmangshme do të bjerë,” pohon Kmietowicz.

Një studim nga firma e administrimit të karburantit Miles Consultancy auditoi konsumin e automjeteve të ndryshme elektrike të njohura hibride mes shoferëve të flotës së makinave.

Kompania me bazë në Crewe zbuloi se automjetet – prodhuar nga prodhues të tillë si BMW, Mercedes, Mitsubishi dhe Volkswagen – shpesh kthyen shifrat e konsumit të karburantit midis 2.5-3 herë më të larta se sa ishin reklamuar.

Një auditim i 187 plug-in me ngarkesë të rregullt BMW hibride gjeti një ekonomi mesatare të karburantit vetëm 42 milje për galon, në krahasim me 137 milje të kërkuara për galon.

Në mënyrë të ngjashme, ekspertët kanë zbuluar se makinat me emetim të dioksidit të karbonit të dukshëm (CO2) me më pak se 50 gram për kilometër shpesh lëshojnë tre herë më shumë në kushte reale të drejtimit.

Në fakt, një studim i vitit 2018 i hibrideve plug-in nga studiuesit në Norvegji arriti në përfundimin se ’emetimi mesatar vjetor i vlerësuar i CO2 ishte rreth 2.5 herë më i lartë se vlera e deklaruar në testin zyrtar të emetimit të CO2 për miratimin e tipit’.

Sidoqoftë, hibridet elektrike janë pëlqyer nga publiku i automjeteve, me parashikimet e industrisë që sugjerojnë se shitjet e veturave do të rriten në Evropë këtë vit nga 220,000 në 590,000 njësi.

Fatkeqësisht, ekspertët kanë frikë se drejtuesit e këtyre automjeteve mund të jenë të stimuluar që të rimbushin makinat e tyre në shtëpi me shpenzimet e tyre në favor të mbushjes me benzinë vetëm në kartën e kreditit të kompanisë.

Problemi është se shifrat zyrtare janë shumë të ndjeshme ndaj supozimeve se si ngarkohen dhe drejtohen automjetet elektrike hibride plug-in.

“Mjeti elektrik hibrid plug-in Mitsubishi Outlander u testua fillimisht për emetimet dhe ekonominë e karburantit në një gjendje plotësisht të ngarkuar,” tha një zëdhënës i Mitsubishi në Britani të Madhe.

Sipas firmës, një studim i pronarëve të automjeteve hibride plug-in Mitsubishi zbuloi se 96 për qind pretendojnë të ngarkojnë makinën e tyre të paktën një herë në javë dhe 68 për qind thanë që ata e rimbushnin automjetin e tyre çdo ditë.

Ndërkohë, një zëdhënës i KIA tha se metoda e duhur për funksionimin e hibrideve me plug-in është e pritshme./tch