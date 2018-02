Makina vetë-ngasëse me hidrogjen vendos një rekord të ri të shpejtësisë

Pesë makina të kompanisë Hyundai të Koresë së Jugut kanë përfunduar udhëtimin nga Seuli në Pyeongchang në prag të Lojrave Olimpike.

Në rrjedhën e Lojërave të Koresë së Jugut, Hyundai vendosi një rekord me pesë makina vetëlëvizëse me hidrogjen. Automjetet mbuluan gjurmën gati 190 kilometra nga kryeqyteti Seul në Pyeongchang me shpejtësinë e autostradës, transmeton lajmi.net.

Kjo është rruga më e gjatë që ndonjëherë merret nga një makinë vetë-ngasëse me një shpejtësi kaq të lartë, siç thotë vetë kompania. Deri më tani, testet me vetura makinash autonome u kryen gjithmonë me shpejtësi shumë më të ulët. Makinat arritën një shpejtësi maksimale prej 110 km / orë në pistë, shpejtësia më e lartë e lejuar në autostradat e Koresë së Jugut.

Automjetet gjithashtu demonstronin teknologjinë 5G, e cila gjithashtu u integrua. Edhe pse veprimi është një marifet publiciteti, ajo tregon se teknologjia është duke u zhvilluar vazhdimisht. Tregu i gatshëm të jetë modeli i parë vetëlëvizës Hyundai 2021.