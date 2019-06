Majlinda Kelmendi fiton medaljen e artë në Lojërat Evropiane në Minsk

Xhudistja kosovare, Majlinda Kelmendi, ka shënuar një tjetër sukses të madh në karrierën e saj të pasur, duke fituar medaljen e artë në Lojërat Evropiane që po mbahen në Minsk të Bjellorusisë.

Kelmendi garoi në kategorinë deri në 52 kilogramë, kategori në të cilën doli të ishte e pakonkurrencë.

Majlinda e nisi këtë garë me fitore, duke triumfuar kundër garueses Fabienne Kocher, falë rezultatit që u vendos në ‘Gold Score’, shkruan lajmi.net. Shmangiet e vazhdueshme nga duelet, bënë që gjyqtarët të ndëshkojnë zviceranen, për t’i mundësuar fitoren Majlindës.

Krenaria e Kosovës arriti që të siguronte edhe fazën gjysmëfinale, duke triumfuar në përballjen kundër polakes Karolina Pienkoëska, përballje të cilën e fitoi me IPPON.

Në gjysmëfinale, Majlinda Kelmendi kishte të bënte me francezen Amandine Buchard, të cilën gjithashtu e kaloi pa ndonjë telash të madh, për të siguruar fazën finale, ku do të përballej me Nataia Kuziutina, shkruan lajmi.net.

Edhe Kuziutina ishte e pafuqishme që ta ndalte heroinën kosovare, e cila me fitoren kundër ruses, me IPPON, arriti që të bënte të vetën medaljen e artë në këto Lojëra Evropiane.

Ky është një tjetër sukses i madh për sportin kosovar, si dhe për Majlinda Kelmendin dhe trajnerin e saj Driton Kuka. /Lajmi.net/