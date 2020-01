LVV dhe LDK as sot nuk arrijnë marrëveshje për koalicion

Takimi i sotëm i krerëve të Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, Albin Kurtit dhe Isa Mustafës, nuk ka rezultuar me arritjen e marrëveshjes për koalicion qeverisës mes këtyre dy subjekteve politike.

Dështimin në arritjen e marrëveshjes e kanë konfirmuar për Telegrafin burime nga dy partitë brenda takimit, të cilat kanë thënë se LVV dhe LDK në takimin e sotëm nuk kanë arritur të pajtohen në ndarjen e pushtetit për bashkëqeverisje në mandatin e ardhshëm katërvjeçar.

Pas takimit që ka zgjatur mbi dy orë, zyrtarët e lartë të dy partive, që morën pjesë në takim, kanë dalë nga Kuvendi pa folur para mediave.

Mësohet se Kurti e Mustafa janë dakorduar që të vazhdojnë takimet në arritjen e një marrëveshjeje për bashkëqeverisje.

Ndryshe, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka thënë sot para takimit me Mustafën se beson që në këto ditët e mbetura do ta rrumbullakojë marrëveshjen me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe të shkojë në Kuvend për ta votuar Qeverinë e re në kuadër të afatit 15 ditësh, shkruan Telegrafi.

Ai ka thënë se e kupton që ka frustrim të madh, por tashmë janë afatet kushtetuese dhe qytetarët nuk do të presin më gjatë se në fillim të javës së ardhshme.

Mundësinë e arritjes së marrëveshjes në takimin e sotëm e kishte konfirmuar edhe kreu i LDK-së, Isa Mustafa.

Ndërsa, nënkryetari i LDK-së, Agim Veliu ka thënë se sot se çështja e bisedimeve me LVV-në duhet të mbyllet sot. Por, Veliu ka bërë të ditur se LDK nuk heq dorë nga posti i Kryeparlamentarit dhe kërkon zotimin e VV-së se do ta përkarahin LDK-në për postin e Presidentit.