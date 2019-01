Luksemburgu bën revolucion – transport publik falas

Institucionet shtetërore të Luksemburgut kanë njoftuar se do t’i heqin tarifat për udhëtimin me transport publik: autobus, tren, dhe tramvaj.

Të gjitha këto tarifa do të jenë zero, duke garantuar kështu transport publik falas.

Vendi i parë në botë që do të heqë çmimet për transportin publik në mbarë vendin ka zbuluar datën kur do të hiqen biletat dhe si do të funksionojë sistemi.

Udhëtimet FALAS me autobusë, tramvajë dhe hekurudha do të fillojnë më 1 mars 2020.

Lajmin e dha François Bausch, ministri i punëve publike, i cili e cilësoi këtë një “strategji të madhe lëvizshmërie”, njofton Klan Kosova.