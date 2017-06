Londër, 58 personat e zhdukur konsiderohen të kenë vdekur

Të paktën 58 persona që konsiderohen të humbur dyshohet të kenë vdekur nga zjarri masiv që përfshiu ndërtesën Grenfell Tower në perëndim të Londrës.

Komandanti i policisë Stuart Cundy deklaroi se numri mund të ritet dhe sipas BBC, në total mund të jenë rreth 70 viktima.

Operacionet e rekuperimit në godinën e shkrumbuar, që ishin ndërprerë përkohësisht për arsye sigurie, kanë rifilluar dhe sipas zyrtarit të lartë, mund të zgjasin disa javë.

Disa banorë që arritën të shpëtonin reaguan ashpër ndaj operacioneve, duke i cilësuar ato si “shumë kaotike”.

Nga ana e tij, komandant Cundy i bëri thirrje kujtdo që ka arritur të shpëtojë që të njoftojë autoritetet që tashmë ndodhen në një vend të sigurtë.

Lidhur me operacionet, ai tha: “Sapo të mundemi do të rekuperojmë trupat dhe do të njoftojmë të dashurit e tyre”.