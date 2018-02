Llapi eliminon Trepçën ’89, Prishtina dhe Drenica kalojnë tutje me lehtësi, Gjilani me vështirësi ndaj Ballkanit

Digitalb Kupa e Kosovës ka zhvilluar raundin e katërt të Kupës, ku pas ndeshjes janë mësuar edhe gjysmëfinalistët.

Në ndeshjen kryesore, Llapi ka arritur të shënojë fitore si mysafir i Trepcës ’89 në ‘Riza Lushta’ me rezultat 2-0.

Mirlind Daku dhe Ilir Blakqori ishin realizator të golave.

Prishtina me lehtësi ka mposhtur Kosovën e Prishtinës me rezultat 5-0, me golat e Bozhiviq, Januzit, Currit, Mankendas dhe Khalid Basid.

Fusha para ndeshjes ku u zhvillua përballja Prishtina – Kosova

Drenica po ashtu e ka mposhtur me lehtësi Arbërinë me rezultat 7-1.

Drita me shumë mund e ka mposhtur Istogun 1-0 me golin e Haxhi Nezirajt, ndërsa Gjilani iu janë dashur 120 minuta që ta mposhtin Ballkanin me golin e Pelurat Hajdinit.

Pamje nga ndeshja Istogu – Drita

Vushtrria e ka mposhtur Lirinë pas penalltive, ndërsa Vëllaznimi ka fituar përballë Rahovecit 3-1.

Llapi, Prishtina, Drita, Gjilani, Vushtrria, Drenica dhe Vëllaznimi, kalojnë në çerekfinale.

Shorti hedhet të premtën në lokalet e FFK-së.

Rezultatet

Trepça ’89 – Llapi 0-2

Istogu – Drita 0-1

Prishtina – Kosova (P) 5-0

Vushtrria – Liria 1-1 (pas penalltive 5-4)

Ballkani – Gjilani 0-0 (pas vazhdimeve 0-1)

Drenica –Arbëria 7-1

Vëllaznimi – Rahoveci 3-1