Pas shitjes së Philippe Coutinho tek Barcelona, Jurgen Klopp ka paratë që duhen për blerjen e Bale dhe është gati të paguajë 100 milionë euro për uellsianin.

Mund të ketë edhe shkëmbin të lojtarëve, ku në drejtim të spanjollëve do të shkonve Mohamed Salah ndërsa te “The Reds” do të vinte Gareth.

Uellsiani do të jetë një ndër lojtarët që do të përfolet gjatë afatit kalimtar të qershorit pasi që raportohet se do të largohet prej Los Blancos./IndeksOnline/