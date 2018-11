Lista Serbe paralajmëron protestë nëse s’hiqet taksa prej 10 për qind

Vendimi i Qeverisë për taksën prej 10% është vendosur këtë javë, ku ka pasur reagime të shumta nga liderët serbë dhe madje edhe nga Bashkimi Evropian.

Lista Serbe ka reaguar në lidhje me vendimin e Qeverisë ditë më parë për taksën e vendosur prej 10% për produktet e Serbisë dhe Bosnjës e Hercegovinës, duke thënë se pas këtij vendimi do ta mbështesin çdo nismë për rrëzimin e Qeverisë.“Lista Serbe kërkon tërheqje të menjëhershme vendimin e Qeverisë të masës prej 10% për mallrat e Serbisë, pasi kjo në mënyrë të drejtpërdrejtë e kërcënon mbijetesën e serbëve në Kosovë duke i rritur çmimet e ushqimeve bazë. Lista Serbe ka 90% mbështetjen e serbëve për t’i mbrojtur ata nga lëvizjet e njëanshme të Prishtinës”, ka thënë kjo parti përmes një komunikate për medie.

Kjo parti ka njoftuar se pas këtij vendimi do ta luajnë rolin e opozitës në parlamentin e Kosovës.“Operacionet tona në parlament Prishtinës tani do të jetë në opozitë të plotë, ne nuk do të mbështesë sugjerimet nga qeveria, dhe ne do të mbështesë çdo propozim për të rrëzuar qeverinë, sepse masat e tilla dhe qëndrimin e autoriteteve ndaj interesave tona, ndaj Serbisë dhe rajonit. Nuk kërkojmë ndonjë gjë të re, por ne kërkojmë respekt për marrëveshjen ekzistuese të CEFTA-s, fillimin e fundit të implementimit të marrëveshjes së Brukselit në komunat serbe të Komunitetit dhe detyrimet e tjera ndaj popullit serb në Kosovë dhe të gjithë në rajon”, është thënë në komunikatë.

Sipas Listës Serbe nëse këto masa nuk merren parasysh do t’i ftojnë qytetarët për protesta paqësore.

“Lista Serbe u detyrua për të vendosur mbi këtë lloj të veprimit politik, në mënyrë që të mbrohen interesat vitale të qytetarëve të nacionalitetit serb të cilët kanë pësuar dëme të shumta për shkak të funksionimit të paligjshëm të Prishtinës. Serbët e Kosovës nuk mund dhe nuk duan të jenë peng i përfaqësuesve të papërgjegjshëm shqiptarë dhe lufta e tyre demagogjik dhe kapriçioz për mbijetesën e tyre politike”, thuhet në njoftimin e Listës Serbe.