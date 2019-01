Lista Serbe e përsëritë: Nuk kthehemi në Kuvend derisa nuk hiqet taksa

Lista Serbe ka bërë të ditur se nuk do të marrin pjesë në punimet e Kuvendit të Kosovës, derisa taksa e vendosur nga Prishtina nuk tërhiqet. Kështu kanë bërë të ditur ata, duke dashur të sqarojnë edhe njëherë qëndrimin e tyre në lidhje me taksën. “Dhe ne do ta përsërisim atë për aq kohë sa është e nevojshme dhe për sa kohë sa do ta kuptojnë gjithë ata që janë në Prishtinë dhe në Perëndim që janë mësuar të kenë serbët e tyre dhe që të mos llogarisin mbi ne në këtë çështje”, thonë nga Lista Serbe.