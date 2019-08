Lista e lojtarëve të ftuar në ndeshjet e Shqipërisë me Francën dhe Islandën

Kombëtarja e Shqipërisë do t’i ketë dy ndeshje mjaftë të vështira për kualifikimet Euro 2020.

Ndeshjen e parë do ta luajë me 7 shtator kundër Francës kurse ndeshja e dytë do të zhvillohet më 10 shtator kundër Islandës, shkruan Indeksonline.

Këta janë edhe lojtarët të cilët janë ftuar nga Edoardo Reja :