Lista e futbollistëve të ftuar te Kosova U19 për grumbullimin dyditorë

Kombëtarja e Kosovës U19 do të grumbullohet për dy ditë me futbollistë nga liga vendore.

FFK ka publikuar agjendën e këtij grumbullimi, e po ashtu edhe lojtarët e ftuar nga trajneri Ramiz Krasniqi.

Njoftimi i FFK-së:

Përzgjedhësi i Kombëtares U19, Ramiz Krasniqi, do të mbajë grumbullimin e radhës me futbollistët vendor të gjeneratës 2003. Stërvitjet do të mbahen nesër dhe pasnesër (më 29 dhe 30 janar) në fushën e KF 2 Korriku në Prishtinë, me fillim në orën 12:00. Në këtë grumbullim Krasniqi ka ftuar 24 futbollistë.

Lista e futbollistëve

Artim Kutleshi-KF Llapi

Leonard Bllacaku- KF Kosova

Januz Miftari- KF Trepca 89

Alket Bajrami-KF Llapi

Andi Salihu- FC Prishtina

Valon Pllana- FC Prishtina

Redon Syla- FC Prishtina

Selim Halabaku-SC Gjilani

Fatlum Leka- SC Gjilani

Ardian Hasani- KF Trepca 89’

Granit Shabani-KF Llapi

Festim Haxhiu- KF Llapi

Edvin Qeshko-SHF Lushta

Fatjon Bunjalu- SHF Lushta

Dren Nura- KF Flamurtari

Ilija Ivic- KF Flamurtari

Diar Halili- KF 2 Koriku

Lorik Rexhepi – KF 2 Koriku

Ledon Krasniqi-KF 2 Koriku

Marin Reka-SHF Kurda

Diart Geci-SHF Kurda

Granit Latifi- SHF Kurda

Art Sherifi- SHF Besëlidhja

Jon Shehu- SHF Besëlidhja