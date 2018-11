Nesër (e martë) rikthehet gara më e fuqishme në Evropë.

Liga e Kampionëve do të rikthehet, pas ndeshjeve që u zhvilluan në Ligën e Kombeve.

Nesër do të zhvillohen disa ndeshje interesante, që padyshim se futbolldashësit nuk duan t’i humbasin, përcjell “lajmi.net”.

Roma do të përballet me Real Madridi, Valencia me Juventusin dhe Bayern Munchen me Benfica, por duke mos lënë anash as ndeshjet e tjera.