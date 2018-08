Liderët e shtetit sërish te presidenti Thaçi

Pas takimit në orët e mëngjesit, te presidenti Hashim Thaçi edhe pasdite sërish kanë shkuar liderët shtetërorë.

Kryeministri Ramush Haradinaj, kryeparlamentari Veseli dhe zv/kryeministrat Lima, Gashi e Pacolli pritet të marrin pjesë në takimin e dytë te presidenti brenda ditës, shkruan lajmi.net.Më herët në media është raportuar se në këtë takim do të marrë pjesë edhe ambasadori i Amerikës në Kosovë, Greg Delawie.

Kryeministri Haradinaj pas takimit të parë me Thaçin dha detaje nga bisedat e zhvilluara.“Kemi folur për dialogun kryesisht. Jemi pajtuar që në Bruksel nuk duhet të diskutohet për shkëmbimin e territoreve dhe me këtë është pajtuar edhe presidenti”, ka thënë Haradinaj pas takimit.Nuk dihet se a do të ketë ndonjë prononcim për gazetarë pas takimit të