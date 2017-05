“Lëvizja për Drejtësi” dhe ”Lëvizja Vatra” i bashkohen LDK-së

Fraksioni brenda Partisë së Drejtësisë “Lëvizja për Drejtësi”, e që pretendon se i ka shumicën e degëve të PD-së, sot do të futet në koalicion parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës.

Këtë e ka konfirmuar, Fidan Mustafa, i cili ka thënë se zyrtarizimi i koalicionit me LDK-në do të ndodhë brenda ditës së sotme.

“Ne si Lëvizje për Drejtësi, që kemi më shumë se 15 degë, kemi vendosur që të futemi në koalicion parazgjedhor me LDK-në. Pas konsultave që i kemi pasur me zyrtarë të LDK-së jemi dakorduar që të lidhim një koalicion parazgjedhor. Kjo do të bëhet brenda ditës së sotme”, ka thënë Mustafa për Ekonomia Online.

Kujtojmë se një pjesë e anëtarësisë së Partisë së Drejtësisë, nuk ishte pajtuar me kryetarin Ferid Agani dhe kanë mbajtur një Kuvend të Jashtëzakonshëm në të cilin shkarkuan kryetarit e tyre.

Mirëpo, KQZ-ja nuk e njohu atë kuvend dhe kështu ky fraksion tashmë ka formuar “Lëvizjen për Drejtësi”.

Ndërsa Partia e Drejtësisë e udhëhequr nga Ferid Agani e cila është në koalicion me PDK-në, pritet që edhe këto zgjedhje të shkojë në koalicion me PDK-në.