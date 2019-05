Mohammed Salah ka pësuar një lëndim të frikshëm në ndeshjen ndaj Neëcastle.

Egjiptasi ka dalur me barrelë dhe me lot në sy, pas një dueli me portierin Dubravka.

Mbetet të kuptohet në vazhdim se a ka përfunduar zyrtarisht ky sezon për Salah. /IndeksOnline/