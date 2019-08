LDK: Një takim, shumë panik! Merreni me qetësi, po vjen Qeveria e shpresës

Lidhja Demokratike e Kosovës ka ironizuar me deklarimet e zyrtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me takimin e sotëm të kreut të Lëvizjes Vetëvendosje dhe atij të LDK-së.

Ishte ministri në detyrë i Shëndetësisë Uran Ismajli, ai i cili reagoi ndaj takimit të Isa Mustafës me Albin Kurti, duke hedhur një sërë akuzash ndaj këtij të fundit, se po bën lajka për koalicion me njeriun, të cilin dikur e quante shërbëtor të Rrahman Morinës dhe të cilin e akuzonte me 72 dosje.

Por, nuk vonoi dhe erdhi reagimi i zëdhënësit të LDK-së, Besian Mustafa, i cili e ka quajtur ‘panik’ qëndrimin e ministrit Ismajli karshi takimit Mustafa-Kurti, duke thënë se ‘thjesht, po vjen qeveria e shpresës’, duke aluduar për një koalicion të mundshëm parazgjedhor ndërmjet këtyre dy partive.

“Një takim, shumë panik! Merreni me qetësi, çuna! Thjesht, po vjen Qeveria e shpresës”, shkruan Mustafa në Facebook.