LDK-ja nuk do ta nënshkruajë paktin e Veselit për luftën kundër korrupsionit

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka bërë të ditur qëndrimin e saj në lidhje me paktin me dhjetë pika për luftën kundër korrupsionit, të prezantuar sot nga kryetari i PDK-së Kadri Veseli, përmes së cilit sipas tij, mund të kthehet besimi i qytetarëve ndaj politikanëve në luftimin e kësaj dukurie negative.

Pas takimit me deputetin e CDU-së, Peter Beyer, kryetari i LDK-së, Isa Mustafa është shprehur kundër nënshkrimit të paktit kundër korrupsionit, pasi partia që ai drejton ‘nuk dëshiron të qesë fall dhe të bëjë dokument fals”.

“Ne nuk nënshkruajmë as pakt, as dokument. Ne e luftojmë vetë korrupsionin dhe e kemi qëndrim themelor të LDK-së. Nuk dëshirojmë me qit fall për korrupsionin dhe të bëjmë dokument fals”, tha Mustafa.

Ndryshe, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli në një konferencë për media ka deklaruar se përmes paktit kundër korrupsionit, mund të kthehet besimi i qytetarëve ndaj politikanëve në luftimin e korrupsionit. Veseli madje iu ka bërë thirrje të gjitha partive politike ta nënshkruajnë paktin kundër korrupsionit.

10 pikat që përfshinë pakti kundër korrupsionit janë:

1. Mos kandidimi i personave të akuzuar për korrupsion

2. Mos emërimi në pozita politike i personave që kanë rënë ndesh me ligjin në sferën që prek korrupsionin apo abuzimin me pushtet

3. Suspendimi i zyrtarëve të akuzuar për korrupsion

4. Mbrojtja e interesit publik

5. Parandalimi i korrupsionit pasiv

6. Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit politik

7. Transparenca e emërimeve të pozitave të larta drejtuese

8. Ndëshkimi i nxitësve të korrupsionit

9. Sinjalizimi kundër korrupsionit

10. Standardi i integritetit të pushtetit politik.