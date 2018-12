LDK dhe VV i dërgojnë letër BE-së: Nuk e kemi votuar “grupin e unitetit” për dialog me Serbinë

Shefi i grupit parlamentar të LDK-së, Avdullah Hoti, dhe ai i VV-së, Glauk Konjufca, i kanë dërguar një letër Përfaqësueses së BE-së, Federica Mogherinit dhe Komisionarit Johannes Hahn, ku i kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me dialogun midis Kosovës dhe Serbisë.

Në letrën e dërguar thuhet se dy partitë e mëdha opozitare nuk e kanë votuar ekipin negociator për të dialoguar me Serbinë, duke shtuar se ky ekip nuk e gëzon mbështetjen e gjerë të elektoratit, përcjell lajmi.net.

“Lidhur me letrën tuaj të datës 17 dhjetor 2018, dërguar Kryeministrit të Republikës së Kosovës, jemi befasuar shumë kur lexuam fjalinë në vijim: Me vendosjen e ekipit të unitetit me një mbështetje të gjerë nga partitë në qeveri dhe në opozitë…”, shkruan në faqen zyrtare të VV-së në Facebook.