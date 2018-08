Largimi i Behramit, NZZ: Federata e Futbollit të Zvicrës e ka humbur kontrollin

Në rastin e Valon Behramit dhe daljes në pension nga ekipi kombëtar zviceran i futbollit, pyetjet po mbeten pa përgjigje. Ajo që është e sigurt: Federata futbollsitike e Zvicrës (SFV) ka humbur edhe një herë kontrollin mbi një çështjeje delikate.

Pasi Behrami, në një intervistë me televizionin e Tiçinos pohoi se trajneri kombëtar Vladimir Petkoviq e kishte “larguar nga zyra”, shoqata tha se ky nuk është vendimi përfundimtar. Dobësitë komunikuese të Petkoviqit kanë qenë të njohura dhe të toleruara edhe më parë nga federata. Që nga largimi nga Kupa e Botës, Petkoviqi ka qenë i heshtur, megjithëse do të duhet të shpjegojë shumë gjëra.

Nëse ai nuk ka arritur ta udhëzonte Behramin saktësisht, nëse ai ka një të ardhme në ekipin kombëtar apo jo, kjo do të ishte serioze dhe do të shkaktonte pasoja.

Se si Federata dhe trajneri kombëtar po merren me lojtarin më të merituar të skuadrës aktuale është mosrespektuese dhe dëshmon mungesën e ndjeshmërisë, shkruan “NZZ”, përcjell Albinfo.ch.

Deklaratat e Behramit gjithashtu bëjnë të qartë se çfarë shkoi keq në ekipin kombëtar për shkak të deklaratave të qytetarëve me shtetësi të dyfishtë, të sekretarit të përgjithshëm Alex Miescher, një muaj më parë. Marrëdhënia në mes të ekipit dhe majës së Federatës është thyer.

Behrami thotë se vendimi kundër tij është politik; ai kishte kundërshtuar disa persona në federatës. Tani duket se Behrami është sakrifikuar në vend të Miescher. Ky do të ishte një sinjal fatal.

Paradoksi i historisë: Për sa i përket përmbajtjes, vendimi do të ishte i guximshëm dhe i drejtë për t’u thënë lamtumirë Behramit dhe lojtarëve të tjerë me përvojë. Formati i ri i Ligës së Kombeve, ofron krahasime të ekipit kombëtar me kundërshtarët në një nivel të lartë në muajt e ardhshëm, kualifikimi për KE 2020 do të fillojë pas një viti. Do të ishte koha më e mirë për ndryshime rrënjësore.

Por SFV nuk ka arritur ta rregullojë këtë gjë me stil, me Behramin. Ai përsëri është i stërngarkuar dhe i çorientuar. Fakti që ai e humbi sovranitetin e komunikimit në histori dhe u desh t’i përgjigjej një vale lajmesh, është e vështirë të mposhtet për diletantizëm një shoqatë ambicioze dhe financiarisht e pacenuar e futbollit të padenjë.