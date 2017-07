Ky do të jetë trajner i ri i Shqipërisë (Foto)

Alberto Malesani pritet të jetë trajner i ri i Kombëtares shqiptare, duke mposhtur konkurrencën e Christian Panuccit.

FSHF njoftoi se ende nuk është vendosur për trajnerin e Kombëtares, por emrave më të përfolur deri më tani, pikërisht dyshesh Panucci-De Canio i shtohet edhe një tjetër.

Bëhet fjalë për Alberto Malesanin, ish-trajner i Parmës dhe Fiorentinës. 63-vjeçari, ndonëse në dukje është emër i ri, të paktën që qarkullon në media, është futur fort në garë.

Sipas SuperSport, kandidatura e tij vlerësohet shumë nga ana e grupit përzgjedhës të pasuesit të Gianni De Biasit, grup që drejtohet nga Presidenti i FSHF-së, Armand Duka.

Sigurt është se negociatat janë në sprintin final ku do të vendoset çdo gjë, ndërkohë që dilema e madhe se cili do të jetë timonieri i ri i Kombëtares që do të udhëheqë kuqezinjtë në ndeshjet e mbetura të eleminatoreve të Botërorit, por mbi të gjitha me misionin për të përsëritur mrekullinë e kualifikimit në një event madhor, Evropianin e vitit 2020 pritet të marrë një përgjigje së shpejti, mund të jete madje edhe çështje orësh.