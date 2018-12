Ky shtet i madh ndalon shitjet e iPhone

Një gjykatë Kineze vendosi të ndalojë shitjet dhe importet e modeleve të iPhone në vendin më të madh në botë për nga popullsia si rezultat i betejës ligjore mes Qualcomm dhe Apple.

Gjykata vendosi se disa modele, përfshirë iPhone X, shkelnin patentat e Qualcomm.

Vendimi prej modelet iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus dhe iPhone X si dhe duhet të kenë versione më të vjetra sesa iPhone iOS12.

Apple dhe Qualcomm kanë hyrë në një betejë ligjore që nga fillimi i 2018-ës ku i pari akuzon të fundit për praktikat të pandershme licencimi.

Nga ana tjetër Qualcomm thotë se Apple i detyrohet miliarda për shkak të licencimit të patentave, raporton PCW.

Në Prill pritet seanca e parë gjyqësore e cila do të vendosë fatin një bashkëpunimi të gjatë mes prodhuesit më të madhe në botë të çipeve dhe prodhuesit të një prej telefonëve më të shitur.