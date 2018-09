Ky është vendi me rritjen më të madhe të rrogave në BE

Duke patur parasysh inflamacionin, niveli i rrogave, do të rritet me 1.5% këtë vit në Gjermani, ose më shumë sesa në Francë dhe se mesatarja europiane, sipas një studimi të publikuar sot.

“Rritja e pagave reale në Gjermani duhet të përshpejtohet këtë vit, pas arriti një rritje prej 0,9% në vitin 2017 dhe pritet të kalojë me një pikë përqindjeje rritjen në Francë, që do të jetën vetëm 0,6%, kundrejt 1% që është për të gjithë Bashkimin Europian”, sipas një studimi të bërë nga Instituti Gjerman i Shkencave Ekonomike dhe Sociale (ËSI), i lidhur me fondacionin, “Hans Bockler”.\“Duke marrë parasysh një rritje stabël dhe një papunësi relativisht të ulët, rritja e pagave (në Gjermani) vazhdon të jetë ende modest”, komenton fondacioni “Bockler”, përcjell Atsh.

Punonjësit gjermanë janë në një pozicion të favorshëm për të kërkuar një rritje të ndjeshmë të të ardhurave të tyre në një vend që po rregjistron vitin e nëntë rradhazi me rritje e konomike.