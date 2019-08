Ky është telefoni i parë me kamerë 64 megapixel

“Realme Xt” është telefoni i parë që del me një aparat fotografik 64 megapixelësh.

Kompania ndau një prezantim të telefonit të ardhshëm dhe kanë zbuluar se njëra nga katër kamerat e pasme do të përdor një një sensor me rezulucion të lart, që është pothuajse nga Samsungi i ri 1/1.7 inq ISOCELL bright GW1.

Telefoni po ashtu përmban një lente me kënd shumë të gjerë dhe një sensor të thellë, që mund të shikoni shumë më afër në fotografi, raporton “The Verge”, transmeton lajmi.net.

“Realme” është në garë me Xiaomi të cilët po ashtu janë duke punuar në telefonin me kamerë 64 megapixelësh, dhe të cilët pretendojnë ta lansojnë ‘Redmi Note 8, më 29 gusht të këtij viti. Mirëpo, ende nuk dihet se cili do të jetë i pari të lansojë telefonin me këtë kamerë