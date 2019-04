Kuvendi shqyrton 51 pika të papërfunduara nga pesë seancat e kaluara

Kuvendi i Kosovës do të vazhdojë sot seancat e papërfunduara të datave 30 janar, 28 shkurt, 7, 12 dhe 13 mars, të cilat ishin paraparë për 11 prill, por që u shtynë për shkak të mbajtjes së seancës së jashtëzakonshme mbi migrimin e të rinjve.

Deputetët para vetes kanë për shqyrtim gjithsej 51 pika, prej tyre dy kanë të bëjnë me interpelanca të kërkuara nga Grupi parlamentar i PSD-së për kryeministrin Ramush Haradinaj dhe ministrin e Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka.

Pesë pika të papërfunduara nga seanca plenare e 30 janarit kanë të bëjnë me votimin e Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 5 të Marrëveshjes për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore, votimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Trashëgiminë Kulturore, votimi në parim i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për festat zyrtare, kërkesa e Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me ndriçimin e rastit të dëbimit të gjashtë shtetasve turq për vazhdimin e mandatit edhe për një 30 ditë dhe votimi në parim i Projektligjit për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës.

Ndërsa shtatë pika të papërfunduara janë nga seanca e 28 shkurtit, ku përfshihen votimi në lexim të dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Automjete, votimi në lexim të dytë i Projektligjit për miniera dhe minerale, votimi në lexim të dytë i Projekt-Rregullores së Kuvendit të Kosovës, shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Lirinë Fetare në Kosovë, votimi i raundit të dytë për zgjedhjen e 6 anëtarëve të Këshillit për Ndihmë Juridike Falas, shqyrtimi i kërkesës së Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për miratimin e taksave vjetore për vitin 2019 dhe pika e shtatë ka të bëjë me formimin e Komisionit ad-hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për 5 anëtarë të Bordit të Radio Televizionit të Kosovës.

Pikat e papërfunduara nga seanca plenare e 7 marsit janë gjithsej 37, ku pikat 36 dhe 37 kanë të bëjnë me interpelancën e kryeministrit Ramush Haradinaj, sipas kërkesës së Grupit Parlamentar të Partisë Socialdemokrate, në lidhje me mos-caktimin dhe rritjen e pagës minimale në Republikën e Kosovës dhe interpelanca e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, sipas kërkesës së kryetarit të GP-Partia Socialdemokrate, Dardan Sejdiu, i mbështetur edhe nga 11 deputetë, në lidhje me themelimin e Ndërmarrjes së Re Energjetike të Kosovës Sh. A/NKEC.

Votimi i propozim-rezolutës nga debati parlamentar lidhur me vendimet e Qeverisë së Kosovës për ndarjen e mjeteve financiare nga shpenzimet e paparashikuara do të jetë pika e vetme e papërfunduar nga seanca e jashtëzakonshme e 12 marsit.

Edhe nga seanca e jashtëzakonshme, mbajtur më 13 mars, ka mbetur një pikë e papërfunduar, e cila ka të bëjë me votimin e Propozim-rezolutës nga debati parlamentar në lidhje me bllokimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga presidenti Hashim Thaçi.