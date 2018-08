Kuvendi nuk e ka përmbushur planin e punës në mungesë të kuorumit

Kuvendi i Kosovës në sesionin pranverorë të këtij viti është përballur vazhdimisht me mungesë kuorumi, gjë e cila e ka pamundësuar funksionimin normal të këtij institucioni, duke mbetur prapa me miratimin e projektligjeve të caktuara për këtë vit.

Edhe pse kryeparlamentari kishte paralajmëruar që nuk do ketë pushime verore pa e kryer agjendën parlamentare, Kuvendi të hënën ka mbyllur sesionin pranverorë.

Agnesa Haxhiu nga KDI, për Telegrafin ka thënë se Kuvendi i Kosovës në këtë legjislaturë është përballur vazhdimisht me mungesë kuorumi.

Haxhiu tha se zvarritja dhe stërngarkimi i rendit të ditës të seancave plenare ka ndikuar që performanca e Kuvendit të jetë e dobët.

“Kuvendi i Kosovës këtë legjislaturë, e posaçërisht në sesionin pranveror të këtij viti është përballur vazhdimisht me mungesë kuorumi, gjë e cila e ka pamundësuar funksionimin normal të këtij institucioni. Shumë pika të rendit të ditës nuk janë shqyrtuar në ditën kur është planifikuar nga Kryesia dhe zvarritja e tyre ka ndikuar në stërngarkim të rendit të ditës të seancave plenare. Kjo ka ndikuar që performanca e Kuvendit për nga ushtrimi i funksionit ligjvënës të jetë e dobët. Për shkak të mungesës së kuorumit, shumë projektligje nuk kanë arritur të marrin miratim nga Kuvendi”, ka thënë Haxhiu.

Ajo po ashtu tha se në legjislaturën e VI-të Kuvendi ka arritur që të miratoj gjithsej 38 projektligje nga 148 sa kanë qenë të planifikuara të shqyrtohen.

“Në bazë të këtij planit të punës së Kuvendit të Kosovës për vitin 2018, në agjendën legjislative janë paraparë të shqyrtohen gjithsej 135 projektligje, 22 prej të cilave janë të bartura nga viti 2017. Në ndërkohë, agjendës legjislative i janë shtuar edhe 13 projektligje të tjera që më herët nuk kanë qenë të parapara, duke rritur numrin në 148 projektligje të planifikuara për shqyrtim këtë vit. Për legjislaturën e VI-të Kuvendi ka arritur që të miratoj gjithsej 38 projektligje, ndërkaq nga muaji janar 2018 deri tani Kuvendi ka arritur që të miratojë 33 ligje apo 22% të planifikimit. Ndërkohë në komisionet parlamentare, në procedurë për shqyrtim janë edhe 55 projektligje (38%), ndërsa 59 projektligje (40%) nuk janë përgatitur ende”, sqaroi Haxhiu.

Valmir Ismaili nga Demokraci Plus në një prononcim për Telegrafin ka thënë se Kuvendi i Kosovës ashtu sikurse në vitet paraprake ka mbetur prapa, duke mos arritur të përmbush numrin e ligjeve të caktuara.

“Kuvendi i Kosovës ka pasur një dinamikë të shtuar në aspekt të numrit të interpelancave dhe debateve të thirrura kryesisht nga deputetët e opozitës, edhe pse shumë nga to kanë degraduar dhe nuk kanë dhënë rezultatet e pritura. Sa i përket agjendës legjislative, njëjtë sikurse në vitet paraprake Kuvendi ka mbetur prapa duke mos arritur që të përmbush as për afërmi numrin e ligjeve të miratuara, duke ngecur nën 25% të asaj çfarë është paraparë”, ka thënë Ismaili.

Sipas tij, e gjithë kjo vonesë ndodhë për shkak të mos komunikimit të duhur në mes të qeverisë dhe Kuvendit.

“E gjithë kjo vonesë ndodhë për shkak të mos komunikimit të duhur në mes të qeverisë dhe Kuvendit, si dhe çka mendoj që është më kryesorja mos organizmit të mirë të punës në Kuvendin e Kosovës. Këtu duhet fajësuar edhe deputetët individual që në shumë raste nuk kanë shprehur interesim për të marrë pjesë në seanca dhe kështu kanë penguar zhvillimin e punës normale në Kuvend”, u shpreh tutje ai.

Ndryshe, në seancën e fundit është diskutuar lidhur me dialogun me Serbinë, ndërsa deputetët nuk miratuan Propozim-rezolutën e Partisë Socialdemokrate lidhur me këtë çështje.