Kushner zbulon planet e “paqes” mes Palestinës dhe Izraelit, por aty nuk shihet paqe, e as plan

Jared Kushner ka zbuluar “format” e reja të planit të ardhshëm të paqes së SHBA-ve për Lindjen e Mesme, duke treguar se do të tërhiqet nga “zgjidhjeje me dy shtete” dhe do të pranojë Jerusalemin si kryeqytetin e Izraelit.

Kushner, dhëndri dhe këshilltari i lartë i presidentit Donald Trump, pritet të paraqesë një marrëveshje të shumëpritur në emër të administratës amerikane, e cila është e lidhur ngushtë me Izraelin.

Duke u zotuar të marrë një “qasje të re”, Kushner të enjten dha treguesin më të fortë të administratës, atë se plani nuk do të propozojë dy shtete për izraelitët dhe palestinezët.

“Nëse ju thoni ‘dy shtete’, kjo do të thotë një dicka tjeter për izraelitët, dhe tjetër gjë për palestinezët,” tha Kushner në Institutin e Uashingtonit për Politikat e Lindjes së Afërt.

Kushner nuk pranoi të jepte hollësi të hollësishme rreth planit para se ai te paraqitej, por, i pyetur nëse do të mbulonte statusin përfundimtar midis izraelitëve dhe palestinezëve, ai tha: “Po, saktë, do të bëjmë”.

Ai po përpiqet të bindë “akademikët, kongresistët, ish-negociatorët e Lindjes së Mesme, lojtarët rajonalë, grupet e interesit të veçantë dhe spoilerët potencialë” që të jenë “mendjehapur” dhe të marrin seriozisht planin kur të publikohet, gjë që nuk do të jetë para se të përfundojë muaji i shenjtë i Ramazanit.

Ai tha se plani përpiqet të sigurojë sigurinë për Izraelin dhe të ofrojë “mundësi ekonomike” për të përmirësuar jetën e palestinezëve.

Trump e mbylli misionin diplomatik palestinez në Uashington, duke thënë se palestinezët “refuzuan të angazhoheshin në bisedimet e paqes me Izraelin”.

SHBA gjithashtu ka ndaluar financimin e agjencisë së Kombeve të Bashkuara që ndihmon refugjatët palestinezë, duke shkurtuar qindra miliona dollarë ndihmë për projekte në Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës dhe duke shkurtuar fonde për spitalet në Jerusalem që i shërbejnë palestinezëve.

Trump gjithashtu e njohu Jerusalemin si kryeqytetin e Izraelit dhe e largoi ambasadën amerikane atje, nga Tel Avivi-i ku ishte me pare.

Kushner tha se ekipi i tij i kishte folur biznesmenëve dhe banorëve të zakonshëm palestinezë dhe besonte se plani i paqes do të ishte “shumë i pranueshëm për ta”.

Udhëheqja palestineze tashmë ka thënë se nuk pranon ndërmjetësimin nga Trump, baza ungjillore e krishterë e te cilit “është e flaktë për Izraelin”.