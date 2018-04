Kurti një varg kritikash në “Ditën e Tokës”: Problemet zgjidhen me VV-në në Qeveri

Anarkia e prodhuar nga synimi i mafisë së ndërtimit për të nxjerrë materiale ndërtimore sa më të lira, shoqëruar me paaftësinë e qeverive tona për të zbatuar ligjin, po na e shkatërron natyrën.

Kështu ka thënë kreu i Lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti në një postim në Facebook me rastin e shënimit të 22 Prillit-Ditës së Tokës.

Ai ka theksuar se problemet e mjedisit do të zgjidhen përmes politikave shtetërore, kur në qeveri të vijë Lëvizja Vetëvendosje.

Postimi i plotë:

Dita e tokës shënohet sot në shumë vende të botës, si një nga datat e rëndësishme të lëvizjes ndërkombëtare për ruajtjen e mjedisit. Politikat për mirëmbajtjen e mjedisit janë pjesë e programit politik të secilit subjekt socialdemokrat, e sigurisht edhe të Lëvizjes VETËVENDOSJE! Toka është planeti ynë e dheu ynë. Ashtu siç nuk kemi planet rezervë, nuk kemi as Kosovë rezervë.

Sfidat me të cilat përballet mjedisi e natyra në Kosovë janë nga më të shumtat, e ndonjëherë politikanët popullistë veshin ndonjë bluzë të bardhë e dalin kinse të pastrojnë ndonjë park. Mirëpo, problemet mjedisore nuk zgjidhen pa një shtet të fortë, që e ndal shfrytëzimin pa sistem e pa rregull të bjeshkëve, të cilat po shkatërrohen prej prerjes së drurëve e sidomos prej nxjerrjes së gurëve, nga gurthyesit e shumtë, gjersa shtretërit e lumenjve po keqpërdoren për zall.

Anarkia e prodhuar nga synimi i mafisë së ndërtimit për të nxjerrë materiale ndërtimore sa më të lira, shoqëruar me paaftësinë e qeverive tona për të zbatuar ligjin, po na e shkatërron natyrën. E mungesa e investimeve në modernizim të ngrohtoreve apo të industrive që prodhojnë energji, mungesa e imponimit të përdorimit të filtrave në fabrikat që ende punojnë, prodhon një paradoks: Kosova është ndër vendet e rralla me industri thuajse të shkatërruar krejt, që vuan nga ndotja industriale. Mungesa e guximit në aplikimin e planeve të urbanizmit, për të zgjeruar rrugët e trotuaret, për të bërë parqe e parkime e për të zvogëluar dendësinë e banorëve, ngarkon me ndotje qytetet tona.

Këto probleme do t’i zgjidhim, jo thjesht me fushata vetëdijesuese, por përmes politikave shtetërore, kur në qeveri ta sjellim Lëvizjen VETËVENDOSJE!. Mjedisi na përket të gjithëve, dhe shteti nuk mund të rrijë spektator kur sheh se si ambiciet dhe dëshira për përfitim e disa njerëzve shndërrohet në shkak për sëmundjen e shumicës së të tjerëve.