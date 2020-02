Kurti, ministrave: Në karrige s’do uleni, më shumë do rrini në këmbë – programin qeverisës mësojeni përmendësh

Kryeministri Albin Kurti, ka mbajtur mbledhjen e parë të Qeverisë, ku ka dhënë disa rekomandime për ministrat e tij.

“Ky kabinet është i qytetarëve dhe se ne punojmë në emër të tyre e për ta. Ata na kanë dhënë besimin, mandatin dhe presin nga ne që t’i realizojmë detyrat tona. Energjia dhe entuziazmi i qytetarëve duhet të jenë motor për punën tonë. 100 ditët e para do të jenë ditë të zëna me angazhim maksimal. Karriget i kemi por më shumë do të rrimë në këmbë, për shkak të punëve që nap resin. Program jonë është ambicioz. Nuk kam dyshim që kemi angazhimin dhe shkathtësitë për rezultatet. Sytë e popullit janë kah ne. do të ishte mirë që të gjithë ta mësojmë përmendësh programin tonë nga marrëveshja sepse me të do të flejmë në mbrëmje e me të do të zgjohemi në mbrëmjë. Ministri i Bujqësisë, më shumë duhet të rrijë me fermerët, e ministri i shëndetësisë duhet të rrijë më shumë me mjekët e pacientët, e jo të rrimë ulur. Sukseset dhe dështimet janë kolektive, e jo individuale, e aq më pak partiake. Në këtë Qeveri nuk do të ketë LVV, LDK, LSI. Do të jetë qeveri e të gjithëve. Ky është shans unik të tregoni aftësitë e përkushtimin tuaj. Takimet tona do të jenë të shpeshta, sepse Ministritë janë të lidhura me njëra tjetrën”, ka thënë Kurti/