Kurti: Koalicioni qeverisës dështoi në luftimin e korrupsionit dhe heqjen e vizave

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, në një konferencë për medie, ka thënë se qeveria e vendit ka dështuar në liberalizimin e vizave dhe luftimin e korrupsionit.

Sipas tij Kosova njihet qe i ka ligjet e mira por ato mbeten vetëm në letër.

“Kosova njihet qe i ka ligjet e mira por ato mbeten vetëm në letër. Si bëhet që Kosova ka kaq shumë korrupsion dhe ministrat e drejtësisë nuk u shkarkuan. Ne kemi ministër të drejtësisë por s’kemi drejtësi. Para një dekade presidenti i sotëm patë premtuar liberalizim të vizave, ndërkaq Haradinaj premtoi liberalizim për tre muaj, që të gjithë këta janë gënjeshtar e mashtrues, e asnjëri prej tyre nuk jep dorëheqje, populli e shteti ynë nuk i meriton këta”.

“ShBA dhe BE dëshirojnë një të ardhme të ndritur për kosovarët të bazuar në shtetin e së drejtës. Së fundmi parlamenti evropian miratoi rezolutën për Kosovë, ku është thënë “ shprehim shqetësimin për mos financimin e drejtësisë në Kosovë” me fjalë të tjera ky koalicion jo vetëm që sa luftuar krimin e korrupsionit por ka kapur të gjitha ndërmarrjet publike. Ende nuk ka arritur të ketë asnjë aktgjykim të formës së prerë për profilet e larta, faji është tek ky koalicion qeverisës. Para dy vitesh Reshat Millaku ka thënë që për hir të liberalizimit të vizave i ka ngrit 23 aktakuza për keqpërdorim të detyrës nga zyrtarë të lartë, këta këtë e kanë bërë për liberalizim e jo për drejtësi e shtet. Përgjegjësia duhet të ketë një emër e një adresë”, tha ai, raporton EO.

Kurti vitin 2018 e quajti vit të dështuar drejt Bashkimit Evropian.

“Ky koalicion dështoi në agjendën evropiane duke mohuar krejtësisht lëvizjen e lirë të qytetarëve. Koalicioni qeverisës pat premtuar që do të aplikoj dhe do ta marrin vendin e anëtarit në Bashkimin Evropian. Viti 2018 shënoi edhe humbjen e një viti tjetër për lëvizje të lirë. Sot vendi ynë është në krizë të thellë politike dhe paralizim të institucioneve”, tha ai.

Ai tutje ka deklaruar se Vetëvendosje do ta votoj projektligjin për ushtrinë.

“Ne do të votojmë për ushtrisë së Kosovës kurdo që të vije në kuvend. Është për të ardhur keq që buxheti i ndarë për ushtrinë është 58 milion euro”, tha ai.

Avni Zogiani nga Vetëvendosje tha se mosliberalizimi i vizave dhe rënia e Kosovës në arenën ndërkombëtare janë pasoja të korrupsionit.

“Që nga shpallja e pavarësisë korrupsioni ka qenë pjesë e pandashme e shtetit. Ne shesim lirë pasurin publike e blejmë shtrenjtë me paranë publike. Kosova ka humbur para të majme në kontrata e një ndër to është edhe ajo e Bechtel Enkas dhe Z-Mobile. Rënia e Kosovës në arenën ndërkombëtare është pasojë direkte e korrupsionit, mosliberalizimi i vizave është pasojë direkte e korrupsionit. Korrupsioni prodhon edhe lider autoritar. Këta lider nuk japin llogari dhe cenojnë të drejtat dhe lirit e njeriut. Agjencioni Kundër Korrupsion as nuk është kriju për me luftu korrupsionin, më shumë po funksionon si organizatë joqeveritare”, tha ai.