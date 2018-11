Kundërshtari i radhës i Kosovës në LK

Kosova sonte me fitoren e thellë ndaj Azerbejxhanit ka siguruar kalimin në fazën tjetër në Ligën e Kombeve.

Kosova ka mposhtur Azerbejxhanin me rezultat 4 – 0, nëpërmjet një hat-tricku të shënuar nga Arbër Zeneli dhe golin e Amir Rrahmanit me kokë nga ndërprerja.Kosova tani do të kalojë në fazën e play-offit, ku do të ndeshet me kundërshtarë më të vështirë, raporton “lajmi.net”.

E ndeshjen e radhës në kuadër të Ligës së Kombeve do ta luaj kundër Maqedonisë në Shkup.Kjo do të jetë një sfidë tjetër për Kosovën, e cila po luan një futboll të bukur dhe po ka suksese, duke krijuar kështu një seri prej 9 lojë pa humbje.