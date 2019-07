Kumnova, Thaçit: Mos ia zgjat Serbisë dorën e pajtimit pa na i kthyer njerëzit tanë

Nëna Nesrete Kumnova nuk e ka gjetur djalin e saj Albionin as pas 20 vjetësh.

Por, a ka diçka që ia lehtëson peshën e pritjes dhe dhimbjen e pafund për djalin e saj të vetëm që ia rrëmbyen gjatë luftës?

“Pritja është e vështirë kur nuk je e qetë”.

“Bimë me fjet dhe nuk na zë gjumi gjithë natën. E largojmë batanijen gjithë natën nga trupi edhe unë edhe bashkëshorti sepse gjithmonë, edhe kur jam në gjumë, jam duke folur për Albionin”.

“Me shpreh me njëri-tjetrin nuk mundemi. Me shpreh dhimbjen me vajzat nuk po mundemi sepse edhe ato vuajnë për vëllaun e hasretit, edhe ne po vuajmë. Kjo është pritja e rëndë”.

Kumnova në Zona B të Klan Kosovës ka kritikuar institucionet e vendit dhe Bashkësinë Ndërkombëtare që nuk po bëjnë presion tek Serbia që t’i kthejë të gjithë trupat e shqiptarëve.

“Pse në këtë shekull me qenë gjithë kjo pritje kur të gjithë serbët që i rrëmbyen kanë emra dhe mbiemra, të gjithë i kemi njohur. Pse Bashkësia Ndërkombëtare dhe institucionet vendore nuk po e bëjnë presionin e duhur që t’i kthejnë ata trupa?”.

“Unë sonte dua ta shpreh brengën tonë që na mundon. Ne i formuam institucionet tona, është shteti jonë që e kemi fituar me gjak dhe djersë”.

“Në bisedimet me palën serbe nuk i kushtëzojnë as Qeveria jonë dhe as Bashkësia Ndërkombëtare nuk e bën presionin ndaj Serbisë që t’i kthejë të gjithë trupat që i mban në varreza, t’i paguajë dëmet e luftës dhe kriminelët të dalin para drejtësisë”.

“Lufta pa gjak nuk fitohet, por në këtë shekull me pasë njerëz pengje që i mbajnë dhe nuk i kthejnë trupat, kjo është më e rënda”.

Nëna Nesrete ka thënë se në grupin që është marrë bashkë me birin e saj Albionin, të gjithë trupat janë kthyer, pos djalit të saj.

“Albioni është rrëmbyer në shtëpinë tonë vet i gjashti. Gjithë grupi është kthyer, vetëm Albioni mbahet peng”.

“Kam qenë nëna më e zëshme dhe i kam prirë protestave. Të gjitha nënat kemi organizuar protesta bashkë, por unë kam qenë ajo që i kam prirë”.

“Kam kërkuar nga kryetari i grupit për bisedime që është Velko Daloviq që ta dijë se ku është Albioni. Më ka dhënë shpresë që do të kontrollohet varreza ku janë gjetur të tjerët”.

“Jam munduar që të flas me një gjuhë më të butë që të gjej të paktën ndonjë pjesë të Albionit”.

“Kur kam folur me të më rrëmbyeshëm, më ka thënë ‘a e di se ku e ki djalin? E ke në Serbi, nëse e gjen, atëherë shko dhe merre’”.

“Më duhet me serbin të flas butë që t’ia kërkoj një copë asht djalit. Që të mos e lëmë këtë gjendje kështu i bëj thirrje institucioneve tona dhe Bashkësisë Ndërkombëtare që t’i bëjnë presion Serbisë që t’i kthejë trupat e shqiptarëve”.

“Në këtë kohë është turp i madh që shqiptarët akoma të jenë në varreza të Serbisë”.

Nesrete Kumnova ka bërë një thirrje për presidentin e vendit, Hashim Thaçin.

“Unë mendoj që pritjen e nënave do ta zvogëlojnë vet burrat e shtetit që i kemi, burrat e shtetit të Kosovës. Duhet ta kushtëzojnë Serbinë për të na lehtësuar pak këtë pritje dhe këtë dhimbje që të na i gjejnë dhe kthejnë njerëzit tanë”.

“Kjo është plaga më e madhe që nuk po na kuptojnë njerëzit e shtetit tonë”.

“Nga këtu kam vendosur t’i bëj thirrje presidentit Hashim Thaçi që të mos gabojë dhe ta zgjasë dorën e pajtimit pa na i kthyer njerëzit tanë”.

“Do ta bëj mëkatin më të madh. Shpresoj që nuk do ta merr këtë hap të gabuar”.

“Le ta mendojë në djalin e vet. Le ta sheh vetëm në ëndërr se qysh ka me i dalë gjumi, se ne bimë me fjet dhe zgjohemi pa fjet fare duke e pritur një asht”.

“Nuk e kam menduar kurrë se djalit të hasretit kam me ia lyp veç eshtrat. Kjo është e rëndë”.