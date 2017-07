Kujdes nga klima nëse keni probleme me sinusë

Personat alergjikë mund të ndiejnë mbylljen e hundëve, sepse grimcat e vogla siç janë: poleni, sporja e mykut, pluhuri dhe mola, të mbërthyera në filtrat e kondicionerëve, aktivizohen kur të ndizet kondicioneri. Klima përfundimisht ndikon që dikujt t’i rrjedhin hundët ose t’i mbyllen, madje për disa shkaqe, theksojnë ekspertët amerikanë. E para, hyrja në ambient të ftohtë, në dhomë të thatë mund të shkaktojë rrjedhje të hundëve, mu sikur edhe sikur dalja në ditët e ftohta të dimrit kur disa njerëz kanë nevojë për fasoleta, thotë dr. Johnn Ohman, shef i Repartit të Alergologjisë në Qendrën Mjekësore në Boston.

Si duket, ajri i ftohtë shkakton refleksin e sistemit nervor në hundë, i cili aktivizon gjëndrat në membranat nazale që të prodhojnë jargë.Problemi mund të jetë posaçërisht i shprehur te ata me probleme alergjike. Ndryshimet e temperaturës dhe lagështisë, megjithatë, do të duhej të shkaktonin vetëm mbyllje të përkohshme të hundëve, thotë dr. Ohman. Personat alergjikë mund të ndiejnë mbylljen e hundëve, sepse grimcat e vogla siç janë: poleni, sporja e mykut, pluhuri dhe mola, të mbërthyera në filtrat e kondicionerëve, aktivizohen kur të ndizet kondicioneri, thotë dr Maria Garcia-Lloret, alergolog na UCLA.

Ndotësit dhe bakteret nuk do të shkaktonin reaksion alergjik vetvetiu, mirëpo do të mund të irritonin hundët. Ekspozimi ndaj sporeve të mykut mund të shkaktojë reaksion alergjik, i cili mund të zgjat goxha shumë. Rinologu ka theksuar që është me rëndësi ndërrimi i rregullt i filtrave të kondicionerëve. Nëse nuk i mirëmbani, çdo gjë që thithni filtrohet nëpërmjet kësaj "flete" gjigante të pluhurit, duke kthyer pluhurin në ajër, gjë që nuk është edhe aq i dobishëm.