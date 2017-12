Kryetari i Vushtrrisë heq derën e zyrës “për të qenë afër qytetarëve”

Kryetari i Komunës së Vushtrrisë, Xhafer Tahiri, gjatë kohës së fushatës zgjedhore në njërin nga debatet televizive kishte thënë se nëse zgjidhet në këtë pozitë zyra e kryetarit do të jetë gjithmonë e hapur për qytetarët e Vushtrrisë.

Ai atëherë kishte thënë se kjo zyrë nuk do të jetë siç është me kryetarin e tanishëm që duhet kaluar tre persona të sigurimit për t’u takuar me të.

Tahiri pas zgjedhjes si kryetar i komunës duket se ka mbajtur premtimin e dhënë për afërsinë e tij me qytetarët e Vushtrrisë.

Në një fotografi të takimit të Tahirit me qytetarët e Vushtrrisë shihet se ai ka hequr nga vendi i saj edhe derën e zyrës së tij.

I kontaktuar, Tahiri ka thënë se gjithmonë do të jetë afër qytetarëve të Vushtrrisë.

“Unë kam thënë edhe më herët edhe tani se zyra e kryetarit do të jetë gjithmonë e hapur për qytetarët e Vushtrrisë”, u shpreh Tahiri.

Xhafer Tahiri nga Lidhja Demokratike fitoi zgjedhjet në Komunën e Vushtrrisë, pas balotazhi me kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës, Ferit Idrizin.

Tahiri nisi detyrën e tij të mërkurën. /kallxo.com/