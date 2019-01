Kryetari i Vushtrrisë do t’i shpërblejë me 5 mijë euro ata që e lajmërojnë korrupsionin

Secili qytetar i Vushtrrisë që e lajmëron keqpërdorimin e detyrës zyrtare dhe korrupsionin në këtë komunë, do të fitojë 5 mijë euro shpërblim. Kështu ka vendosur kryetari i Vushtrrisë, Xhafer Tahiri. Këtë Tahiri e ka bërë të ditur nëpërmjet një postimi në rrjetin social facebook. “Sot, po ashtu kam marr vendim që secili qytetar që do të lajmërojë keqpërdorimin e pozitës zyrtare dhe korrupsionin e mundshëm të zyrtarëve komunal do të shpërblehet me shumën prej pesëmijë euro (5.000 €).???”, ka shkruar Tahiri. Postimi i plotë i Tahirit në Facebook: “Komuna e Vushtrrisë ka miratuar Kodin e etikës për zyrtarët e Komunës së Vushtrrisë, si dhe Librin e proceseve për menaxhimin e parasë publike të Komunës së Vushtrrisë. Kështu, Vushtrria bëhet Komuna e parë në Kosovë që aprovon këto dy dokumente të rëndësishme që rrisin transparencën e llogaridhënien. ???? Në procesin e hartimit të këtyre dy dokumenteve të rëndësishme, Komuna e Vushtrrisë është përkrahur nga ???????? USAID-i në kuadër të Projektit TEAM. ✋ Sot, po ashtu kam marr vendim që secili qytetar që do të lajmërojë keqpërdorimin e pozitës zyrtare dhe korrupsionin e mundshëm të zyrtarëve komunal do të shpërblehet me shumën prej pesëmijë euro (5.000 €).???? Qeverisja me duar të pastra është prioriteti më i lartë i yni✌️“, ka shkruar Tahiri.