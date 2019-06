Kryetarët e veriut mund të dorëhiqen pas Samitit të Parisit

Kosovës dhe ata kanë ardhur në Kosovë me fjalë të rënda, madje edhe fyese për liderët në Prishtinë.

Ata sigurisht se kanë marrë ndonjë sugjerim nga Beogradi, nga Vuçiqi ose edhe nga Gjuriqi se si të veprojnë. Ata kanë pasur ta bëjnë betimin, por nuk e kanë bërë dhe kjo jep për të kuptuar se ata nuk duan të bashkëpunojnë me Prishtinën, as edhe si kryetarë të komunave”, thotë Samarxhiq, duke shtuar se kryetari i Listës Serbe është ai që mban lidhje të përhershme me Beogradin dhe nuk bën asgjë pa thënë Vuçiqi.