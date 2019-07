“Kriza humanitare”, Qeveria e Kosovës hap dyqane të përkohshme në veri

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj, ka thënë se Qeveria e Kosovës mbron qytetarët në veri, duke hapur pikat shitëse në bashkëpunim me bizneset kosovare.

Kreu i ekzekutivit, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se sot, edhe njëherë u kemi dhënë përgjigjen institucionale të gjitha veprimeve të orkestruara nga Serbia, “përgjigje e cila vulos sovranitetin e vendit, solidaritetin qytetar, përgjegjësinë dhe kujdesin e Qeverisë së Republikës së Kosovës ndaj të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës”.

Ky vendim i Qeverisë vie si reagim ndaj mbylljes së dyqaneve në veri të Mitrovicës, të cilët e ndërmorën këtë veprim si reagim ndaj taksës 100 për qind për prodhimet e Serbisë, përcjell lajmi.net.

Postimi i plotë:

Qeveria e Kosovës mbron qytetarët në veri, duke hapur pikat shitëse në bashkëpunim me bzineset kosovare.

Simulimi i katastrofës humanitare nga ana e Serbisë, është një tjetër përpjekje e dështuar për destabilizim. Pas demaskimit të këtij skenari, të paralajmëruar kohë më parë, Qeveria e vendit, mbetet e përkushtuar për të ofruar siguri për gjithë qytetarët e saj, pa dallim!

Në bashkëpunim të ngusht me komunitetin e biznesit në Republikën e Kosovës dhe pas konsultave me të gjitha institucionet përkatëse, kemi organizuar hapjen e pikave të përkohshme shitëse me pakicë në veriun e vendit. Ky aksion, i kordinuar dhe planifikuar, ka për qëllim ofrimin e të gjitha produkteve elementare për banorët e asaj ane.

Sot, edhe njëherë u kemi dhënë përgjigjen institucionale, të gjitha veprimeve të orketstruara nga Serbia, përgjigje e cila vulosë sovranitetin e vendit, solidaritetin qytetarë, përgjegjësinë dhe kujdesin e Qeverisë së Republikës së Kosovës ndaj të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës.

Anjë qytetarë i Kosovës nuk do të jetë viktimë e luftës speciale që orkestrohet nga agjentë të jashtëm. Kosova ështe shtet që ne e ndajmë bashkë si shoqëri!