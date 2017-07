Kreshnik Osmani: Berat Buzhala është agjendë e qarqeve antishqiptare

Ne emisionin “Oktapod” ne televizionin Vizion Plus ishte i pranishem Kreshnik Osmani, i cili gjate bisedes se tij ne emision u shpreh se eshte e nevojshme te demaskohen gazetaret si Berat Buzhala.

Osmani, i cili eshte ne partine “Atdheu”, gjate emisionit u shpreh se “vorbulla mediatike” e Berat Buzhales ka elemente destruktive dhe antiatdhetare.

Ky eshte shkrimi i plote i Kreshnik Osmanit, i cili u be shkas qe ai te ftohej ne “Oktapod”.

“Njera prej kusive me te qelbura mediatike ne Ballkan, e mirefinancuar dhe e dirigjuar prej qarqeve me te rrezikshme antishqiptare ne rajon dhe me gjere “Ekspresi” i Berat Buzhales dhe jo vetem, ka nisur te na ofroje receta te shkeputura te studimeve gjenetike dhe antropologjike sipas te cilave mberrihet ne perfundimin e llahtarshem se:

“Prapambetja e shqiptareve na qenka rezultat i natyrshem gjenetik i pallimit masiv te ushtruar prej ushtrise dhe makinerise turke te seksit pergjate pese shekujve ndaj grave shqiptare ç’ka konkluduar me deformime thelbesore te genit pellazgo-ilir”. E restauruar me kujdes dhe e sjelle me dinakeri ne realitetin politik shqiptar kjo lloj teze dhe kjo lloj kashtisje gjenetike mund te kete ndikuar edhe ne rivotimin masiv te Qeverise se majte pas deshtimeve te saj te medha.

E thene prej nje idioti kjo nuk ka asnje vlere, por e trumbetuar dhe e mirefinancuar si teze ajo meriton nje pergjigje te shkurter.

Po te mos kisha besuar se Zoti eshte Ai qe ka krijuar njeriun une nuk do te kisha piken e dyshimit se ky personazh dhe te ngjashmit e tij, referuar formes llapushore te vesheve, shkeputjes se tyre ekstreme nga koka, ballit te rrezuar, surratit te shemtuar, fytyres pa pike nuri, bardhesise se shperlare dhe çehres se mbuluar prej vulgaritetit, erresires dhe djallit, eshte nje perzierje gjenetike prej majmuni te rralle mongoloid i shartuar pergjate shekujve me gomere Peqini me buze te bardha dhe derrkuce te eger nga kenetat e amazones. Por, duke qene se besoj ne Zot besoj gjithmone se pas nje surrati kaq te shemtuar fshihen miljona urtesi te Zotit dhe arsye te cilat truri yne i brishte nuk i percepton dot.

Te tilla teza te cilat kane per qellim demonizimin dhe denigrimin masiv te races shqiptare vijne ne keto momente kyçe te historise se Shqiperise. Sigurisht laboratoret e tezave kuptohet kush jane dhe ç’qellime kane.

Duke qene se shqiptaret (ne rrafshin gjeopolitik) po bejne nje kthese te madhe dhe po shnderrohen ne faktorin me te rendesishem te stabilitetit te rajonit te Ballkanit me ndihmen dhe mbeshtetjen e padiskutueshme te aleateve te tyre strategjike, lipset perçarja e tyre, denigrimi, poshterimi dhe mesymja kunder njeri-tjetrit.

Nepermjet trumbetimit te tezave te tilla, kerkohet nje perçarje ndermjet muslimaneve, katolikeve dhe ortodokseve ne menyre qe te krijohet nje terren i favorshem kulturor, social, politik dhe psikologjik per te ç’balancuar ekujlibrat kombetare ne favor te planeve dhe agjendave te tjera rezerve te pergatitura prej te njejteve laboratore shoviniste. E vetmja karte qe ka mbetur ne duart e armiqve tane historike eshte perçarja dhe mbjellja e konflikteve racore, krahinore dhe fetare.

Popujt, fiset dhe kombet ne te gjithe boten dhe pergjate historise kane dhene e kane marre, jane dashur, urryer e jane pllenuar here me qejf e here pa qejf sepse kjo eshte historia e njerezimit. Nuk ka raca te pastra, gjak blu e gjak jeshil por ka makineri te krijesave me te poshtra te njerezimit qe synojne sundimin nepermjet perçarjes.

Mos bini viktima te tyre.

Nuk ka fuqi ne bote te ndale historine qe po flet e do te flase per shqiptaret. Per te gjithe shqiptaret te bashkuar me te gjitha imtesite dhe specifikat e tyre kulturore e identitare. Te gjitha interpretimet e tjera qe nuk çojne uje tek mulliri i shqiptareve jane te uleta, denigruese dhe poshtersisht dashakeqe per shqiptaret dhe Shqiperine!”

