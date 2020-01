Kosova vendi më i varfër në Evropë, Gërxhaliu: Haradinaj izoloi vendin me taksë – përfitoi Serbia

Kosova është ndër vendet më të varfura në Evropë dhe lidhur me këtë problemi kyq shihet papunësia dhe varfëria.



Lidhur me situatën ekonomike në Kosovë, njohësit e ekonomisë kanë vlerësuar shpesh se taksa ndaj Serbisë ka ndikuar negativisht.



Kosova ka pasur një rritje ekonomike prej 4.2 për qind, por sipas ekspertëve të ekonomisë kjo nuk është e mjaftueshme dhe jo fort e qëndrueshme.



Mungesa e investitorëve të huaj dhe mungesa e infrastrukturës investuese në Kosovë po e pengojnë zhvillimin ekonomik, shkruan lajmi.net.



Për të diskutuar në lidhje me situatën ekonomike në vend, taksën 100 për qind, rritjen ekonomike, Mini-Shengenin si (pa)mundësi ekonomike e politike dhe çështje të tjera, lajmi.net ka zhvilluar një intervistë me ekspertin e ekonomisë, Safet Gërxhaliu.