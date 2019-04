Kosova “pushton” ekonomikisht Serbinë

Taksa e vendosur ndaj produkteve të Serbisë dhe të Bosnjë e Hercegovinës në fund të vitit që lamë pas për herë të parë gati pas dy dekadash ka ndryshuar krejtësisht bilancin tregtar mes Kosovës dhe Serbisë.

As optimistët më të mëdhenj nuk kanë besuar se nga rreth gjysmë miliardi euro në vit importe nga Serbia dhe fare pak eksporte Kosova një ditë do ta përmbysë bilancin tregtar me Serbinë. Dy dekada pas përfundimit të luftës Kosova muajt e fundit po eksporton trefish më shumë mallra drejt Serbisë sesa po importon. Krejt kjo falë taksës 100%, shkruan gazeta “Zëri”.Taksa e vendosur ndaj produkteve të Serbisë dhe të Bosnjë e Hercegovinës në fund të vitit që lamë pas për herë të parë gati pas dy dekadash ka ndryshuar krejtësisht bilancin tregtar mes Kosovës dhe Serbisë. Të dhënat zyrtare për muajin janar dhe shkurt të këtij viti tregojnë për rënie drastike të importeve, derisa në anën tjetër kemi rritje solide të eksporteve në shtetet në fjalë.

Sipas të dhënave zyrtare, gjatë dy muajve të parë të këtij viti kompanitë serbe në vendin tonë kanë importuar produkte në vlerë prej 1.3 milion eurosh, derisa gjatë muajve janar dhe shkurt të vitit 2018 importet nga ky shtet ishin mbi 61 milionë euro.Nëse bëjmë një krahasim të thjeshtë mes dy muajve të parë të vitit 2018 me dy muajt e parë të vitit 2019 shihet një rënie e importeve prej hiç më pak se 60 milionë euro.

Por në anën tjetër gjithnjë duke iu referuar statistikave zyrtare bizneset kosovare kanë rritur në mënyrë solide eksportin e prodhimeve të tyre në tregun serb. Gjatë muajit janar dhe shkurt të këtij viti eksportet e Kosovës në Serbi kanë arritur në vlerën prej 4,3 milionë eurosh.

Sipas statistikave zyrtare, shihet se gjatë vitit 2018 importet nga Serbia kishin arritur vlerën prej 449 milionë eurosh, derisa eksportet e Kosovës në këtë shtet kishin arritur vlerën në 48 milionë euro.