Kosi lufton toksinat dhe ju dobëson

Një mënyrë e shkëlqyeshme për të pastruar trupin tuaj nga toksinat e dëmshme dhe në këtë mënyrë të humbni kilogramët e tepërt është përdorimi i kosit në dietën tuaj të përditshme.

Me këtë menu, ju mundeni që për një javë të humbni deri në shtatë kilogramë. Ushqimi i bazuar në këtë pije shumë shpejt shkrin yndyrën, ndërsa kultura probiotike e kosit e përmirëson florën e zorrëve.Gjatë shtatë ditëve të kësaj diete ju mund të humbni deri në shtatë kilogramë. Plani i dietës është mjaft rigoroz, prandaj ekspertët këshillojnë që pas shtatë ditësh, për një kohë duhet kthyer ushqimit normal.

Pauza duhet të zgjasë të paktën një muaj, dhe pastaj përsëri mund të aplikoni këtë dietë. Në mënyrë që kilogramët e humbur pas shtatë ditësh të mos kthehen, duhet që një ditë gjatë muajit të detoksifikoheni dhe të pini vetëm kos.Menuja përfshin kosin të kombinuar me sa më shumë fruta dhe perime dhe të bëni ushqim të shëndetshëm dhe të shijshëm. Gjithashtu mund të hani peshk, pulë ose gjeldeti në sasi të vogla.

Për sa kohë që jeni në dietë është e lejuar që kosin t’a zëvëndësoni me kos.Nëse përjetoni fryerje në stomak ose shfaqje të problemeve të tjera në stomak dhe tretje, menjëherë ndaleni dietën dhe të kthejuni ushqimit normal.

Shembull i menusë dita 1Mëngjesi: Një gotë jogurt me fruta apo të thjeshtë me përmbajtje të ulët të yndyrës, me drithëra sipas zgjedhjes suaj.Dreka: perime të përgatitura me vaj ulliri, oriz me pak kripë dhe piper, për ëmbëlsirë – jogurt frutashDarka: sallatë prej një karrote, 50 g proshutë, një mollë dhe jogurtDITA 2Mëngjesi: sallatë me jogurt dhe kastravec dreka: Mish çure të skuqur në vaj ulliri, kërpudha, domate, speca dhe një gotë jogurt darka:

Dy gota jogurt të përziera me pemë të malit dita 3 mëngjesi: Një gotë jogurt me pak djathë, një mollëDreka: 150 g peshk dhe sallatë me jogurt, kastravec dhe mustardëDarka: 100 g makarona të përzierje me një spec, vezë të zier dhe një gotë jogurt./Mesazhi/