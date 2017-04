Koreja e Veriut shfaq muskujt, prezanton arsenalin

Koreja e Veriut parlajmëroi SHBA të mos ndërmarre akte provokuese në rajon, pasi në të kundërt do t’i përgjigjej me sulme bërthamore.

Pamjet e shfaqura në televizionin shtetëror treguan ushtarët teksa marshonin së bashku me tanket në sheshin Kim Il Sung, në praninë e mijëra njerëzve si dhe të udhëheqësit koreanoverior Kim Jong Un. Ai ishte i veshur me kostum të zi, e dukej i relaksuar teksa qeshte me bashkëpunëtorët.

Mes arsenalit të prezantuar gjatë asaj që njihet si ‘dita e diellit’ ishin edhe raketat e reja balistike ndërkontinentale. Avionët ushtarakë krijuan numrin 105 në qiell. Për herë të pare u prezantuan edhe raketat balistike Pukkuksong që lëshohen nga nëndetëset.

Shfaqja e muskujve vjen mes tensioneve në rritje, ndërsa një flotë luftëanijesh amerikane i është drejtuar gadishullit korean. ‘Jemi gati t’i përgjigjemi luftës me luftë..sulmeve bërthamore do t’i përgjigjemi në të njëjtën mënyrë, sipas stilit tonë’-ishte komenti i Choe Ryong-hae, që besohet të jetë zyrtari i dytë më i rëndësishëm në Korenë e Veriut.

Mes shqetësimeve se Pheniani po i afrohet gjithmonë e më shumë qëllimit për të prodhuar një arsenal bërthamor, parada e së shtunës ishte një mundësi për udhëheqësin autoritar, që të shfaqte kapacitetet ushtarake.tch