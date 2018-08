Koreja e Jugut ndalon shitjen e kafes në të gjithë shkollat e vendit

Qeveria e Koresë së Jugut ndalon shitjen e kafesë në shkolla në mbarë vendin në një përpjekje për të frenuar rritjen e obezitetit tek fëmijët mes raporteve të shtimit të rrahjeve të zemër, shqetësimit, ankthit dhe marramendjes midis nxënësve.

Ndalimi i shitjes së kafesë në makinat e shitjes së shkollave dhe restorantet do të hyjë në fuqi më 14 shtator, pasi qeveria po përpiqet të promovojë zgjedhje më të shëndetshme të jetesës midis të rinjve.

“Vendimi synon të krijojë shprehi të shëndetshme të ushqimit mes fëmijëve dhe adoleshentëve”, tha një zyrtar i Ministrisë së Ushqimit dhe Barnave, të cituar nga The Korea Times.

“Ne do të sigurohemi që kafeja të ndalohet në shkolla pa asnjë dështim. Ne kemi njoftuar shkollat për ndalimin e kafesë në mbarë vendin nëpërmjet bashkëpunimit me Ministrinë e Arsimit “, shtoi zyrtari.

Ndalimi vjen në mes të përpjekjeve më të gjera për të reduktuar ushqimet dhe pije me përmbajtje të lartë kalorish dhe kafeina në mesin e të rinjve të vendit. Koreja e Jugut ka nivel mesatar të konsumit të pijeve me kafeinë për kokë banori në Azi me 181 filxhanë kafe në vit. Kjo shifër është akoma më e ulët në krahasim me konsumatorët amerikanë, të cilët konsumojnë mesatarisht 266 filxhanë në vit, sipas analizës së Euromonitor.

Qeveria e Koresë së Jugut kufizoi rëndë shitjen e pijeve energjetike më parë në vitin 2018, përveç ndalimit të reklamave televizive për ushqim të shpejtë, pijeve me sheqer dhe kafeinë.

Autoritetet në Britani të Madhe po propozojnë gjithashtu një ndalim për shitjen e pijeve energjike për të miturit në mes shqetësimeve mbi ndikimin afatgjatë të përmbajtjes së lartë të kafeinës dhe sheqerit./Ora News.