Konsullatat kosovare në Zvicër-shtetasve të tyre: Kujdes kur të udhëtoni për në Kosovë

Kosova është një vend i bukur, por për të mbërritur me veturë deri atje duhet të kaloni shumë kilometra dhe të llogaritni edhe në kolonat e gjata dhe pritjet e pafundme që ndodhin çdo vit gjatë sezonit të verës, por edhe për festa.

Albinfo.ch ju ofron një guidë jo si t’u shpëtoni pritjeve, por se si t`i zgjidhni telashet e vogla me dokumentet e udhëtimit.

Konsullatat kosovare në Zvicër këshillojnë shtetasit e tyre që para se të nisen të kenë parasysh që të sigurojnë dokumentet valide për udhëtim gjegjësisht pasaportat.

Nëse kjo e fundit iu ka skaduar, atëherë duhet të drejtoheni në njërën prej konsullatave: në Cyrih, Bernë ose Gjenevë për të siguruar një fletudhëtim. Për të siguruar fletudhëtimin duhet të keni 2 fotografi dhe dokumentin e skaduar, shkruan albinfo.ch.

Duhet të keni parasysh: Me fletudhëtim mund të udhëtoni brenda një muaji kudo, përveç në Serbi! Marrëveshjet e fundit ndërmjet dy vendeve kanë siguruar për qytetarët që jetojnë jashtë vendit të udhëtojnë nëpër territorin serb vetëm me letërnjoftime, ndërsa për fëmijët nën 16 vjeç vlejnë vetëm certifikatat e lindjes, e jo ekstraktet e lindjes!

Duhet të keni parasysh: Gjatë udhëtimit nëpër Kroaci duhet që pasaportat të jenë valide së paku edhe për 3 muaj, përndryshe mund të ktheheni prapa nga autoritetet kufitare kroate.

Duhet të keni parasysh: Të gjithë kosovarët që ja mësyjnë Turqisë gjatë pushimeve duhet të kenë kujdes që pasaporta e tyre duhet të jetë valide më së paku 6 muaj, përndryshe mund të mbeteni pa e parë detin, edhe pse keni paguar. Raste të tilla janë raportuar shumë shpesh nëpër konsullatat kosovare.

Duhet të keni parasysh: Të keni kujdes që fëmijët e porsalindur nëse udhëtojnë, qoftë me aeroplan apo me veturë, prindërit e tyre të sigurojnë fletudhëtime dhe në asnjë mënyrë të niseni me certifikatë të lindjes.

Duhet të keni parasysh: Nëse fëmijët i dërgoni vetëm, pa përcjellje ose gjeni shoqërim të dikujt, duhet të siguroni autorizim që do të verifikohet nga ndonjë notar në Zvicër.

Duhet të keni parasysh: Para pushimeve mos provoni të nxirrni pasaportat për udhëtim për shkak të procedurave që zgjasin së paku një muaj edhe për shkak të çmimeve që janë më të shtrenjta se në Kosovë. Pasaportat kosovare në Zvicër kushtojnë 84 sfr për personat deri në moshën 3-vjeçare. Mbi këtë moshë deri në 16 vjeç kushtojnë 98 sfr. Mbi moshën 16 vjeçare një pasaportë kushton jo më pak se 140 franga zvicerane.

Duhet të keni parasysh: Po ashtu konsullatat kosovare nuk lëshojnë certifikata të lindjes, e as ekstrakte. Këtë mund ta bëni në Kosovë, nëse keni fatin të mos sorollateni nëpër zyrat komunale. Rrugë të mbarë!

Rreth udhëtimit nëpër Serbi:

Duhet të keni parasysh: Mënjeherë ditëve në prag të pushimeve mos provoni të nxirrni pasaportat për udhëtim, për shkak të procedurave që zgjasin së paku dy deri deri tri javë dhe, siç dihet, edhe për shkak të çmimeve që janë shume më të shtrenjta se në Kosovë. Pasaportat kosovare në Zvicër kushtojnë 120 sfr për personat deri në moshën 18-vjeçare. Mbi këtë moshë kushtojnë 180 sfr. Duhet të keni parasysh, po ashtu duhet ta dini se certifikata e lindjes dhe çdo certifikatë tjeter dhe ekstrakti i lindjes kushton 36 sfr.