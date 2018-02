Koncepti i ri i Volkswagen: makinë që ecën vetë dhe pa timon (Foto)

Volkswagen do të prezantojë në Ekspozitën e Gjenevës një makinë-koncept që do të ecë vetë, madje nuk do të ketë as timon.

E quajtur I.D. Vizzion, mjeti do të pasqyrojë idenë e kompanisë për të ardhmen, kur çdo makinë do të jetë plotësisht elektrike dhe autonome.

Mendohet se kjo makinë do të jetë e fuqishme dhe e shpejtë. Bateria e saj do të lejojë një udhëtim deri në 665 km me një karikim, ka 302 kuaj fuqi dhe arrin një shpejtësi maksimale prej 180 km/h.

Volkswagen planifikon që të fusë 20 makina elektrike në treg deri në vitin 2025.