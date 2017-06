Dita e sotme është vendimtare për procese të shumta në vend. Zgjedhjet nacionale që kanë filluar të mbahen në orën 7 të mëngjesit do të zhvillohen deri në orët e mbrëmjes.

Nga të gjitha komunat në vend, komuna e cila ka më së shumti përqindje të daljes në votime deri në ora 12:19 minuta është ajo e Zubin Potokut, shkruan Indeksonline.

21.01 përqind është dalje votuesve në këtë komunë duke u pasuar nga Shtërpca me 19.32 për qind, Ranilugu me 15.71 për qind dhe në Leposaviq me 14.92 për qind.